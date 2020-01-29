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РФ нарастила импорт пальмового масла на 2,2% за 11 месяцев 2019 года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За 11 месяцев 2019 года РФ нарастила импорт пальмового масла на 2,2%, до 967 тыс. тонн (годом ранее рост составлял 24%), сообщил Росстат.

При этом в ноябре 2019 года Россия сократила импорт пальмового масла и его фракций на 21,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2018 года, до 97,8 тыс. тонн. В ноябре по сравнению с октябрем ввоз пальмового масла на российский рынок сократился на 13,2%.

В ноябре 2018 года рост импорта в годовом сопоставлении составлял 85,3%.

Импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу за 11 месяцев вырос на 20,3%, до 82,9 тыс. тонн (в ноябре - на 45,2%, до 9 тыс. тонн).

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в январе-ноябре прошлого года упал на 90,8%, до 2,3 тыс. тонн, в том числе в ноябре - на 97,6%, до 0,1 тыс. тонн.

РФ

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