ВТБ предложил выплату дивидендов в два этапа из-за нагрузки на капитал

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ, как и обещал, может заплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но будет предлагать разнести во времени выплату дивидендов, чтобы снизить нагрузку на капитал, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Финансовые результаты за 2019 года по МСФО группа опубликует в среду. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагает, что чистая прибыль ВТБ за прошлый год составила 198 млрд рублей. Официальный прогноз менеджмента банка - 200 млрд рублей. Таким образом, объем дивидендных выплат ВТБ по итогам прошлого года может составить порядка 100 млрд рублей.

"Понятно, что решение по дивидендам принимает годовое собрание акционеров, но менеджмент выходит с предложением. В 2019 году мы, как обещали, возвращаемся к 50%-ной выплате по всем классам акций", - заявил Пьянов.

Государство (через различные структуры - в зависимости от того, кто является держателем разных типов акций - Росимущество, Минфин, АСВ) получает 100% дивидендов на привилегированные акции и 60,9% дивидендов на обыкновенные акции, 39,1% дивидендов на обыкновенные акции получают миноритарные акционеры. ВТБ собирается уравнять дивидендную доходность при распределении дивидендов за 2019 год между разными типами акций. При обещанной чистой прибыли за 2019 год около 200 млрд рублей и общем размере дивидендных выплат около 100 млрд рублей дивидендный поток распределяется почти равномерно: половина на обыкновенные акции и половина на "префы", дивидендная доходность при этом составит примерно 9,7%.

"Наше понимание, что этот размер дивидендов к средневзвешенной стоимости акций на "Московской бирже" дает дивидендную доходность 9,7% годовых. Это очень высокая, по нашей оценке, доходность. Ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом, прежде всего. Первый транш во втором квартале мы выплатим владельцам обыкновенных акций (по итогам годового собрания акционеров - ИФ). А в четвертом квартале мы выплатим оставшиеся дивиденды всем владельцам "префов", - рассказал топ-менеджер.

Он добавил, что банк планирует в первом транше выплатить минимальную сумму дивидендов на привилегированные акции первого и второго типов (их владельцами являются Минфин и АСВ - ИФ), чтобы "префы" не стали голосующими.

"Мы в первом транше выплатим какую-то "косметическую" величину (дивидендов на привилегированные акции - ИФ). Потому что в случае невыплаты дивидендов по "префам" по закону об акционерных обществах они могут стать голосующими", - заявил Пьянов.

Предусмотренная поэтапная схема выплаты дивидендов позволит банку снизить давление на капитал в целях выполнения введенных с 2020 года нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков согласно "Базелю III".

"В этом смысле нагрузка для группы ВТБ будет разнесена по двум периодам внутри года", - пояснил Пьянов.

ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 26,8 млрд рублей, или 15% от чистой прибыли по МСФО. Владельцы обыкновенных акций получили 14,2 млрд рублей, держатели "префов" - 12,6 млрд рублей.