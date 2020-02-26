Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд, говорится в сообщении компании.

Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

"Яндекс" не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска - 3 марта 2025 года. Однако есть исключения: если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций "Яндекса" превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

Привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, сообщал "Яндекс". При этом компания отметила, что на данный момент у нее нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

На фоне заявления компании акции "Яндекса" на NASDAQ начали падать спустя некоторое время после открытия биржи. По итогам торгов акции компании упали на 4,66%, до $40,06.

"Яндекс", исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует этот инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. Тогда одновременно с размещением "Яндекс" объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

В краткосрочной перспективе после размещения конвертируемых бондов "Яндекс" не делал масштабных покупок. В целом в течение срока обращения облигаций компания создала два крупных СП: "Яндекс.Такси" с Uber (главный конкурент на рынке РФ на тот момент); "Яндекс.Маркет" со Сбербанком, а еще одна крупная сделка - по покупке занимаемого "Яндексом" офисного комплекса в Хамовниках - в итоге расстроилась (теперь "Яндекс" планирует строительство нового офиса на собственные средства).

Остаток денежных средств "Яндекса" на конец 2019 года - 88,3 млрд рублей, включая 24,4 млрд рублей сегмента "такси". На момент размещения дебютного выпуска конвертируемых бондов "подушка" была практически столь же впечатляющей - около $1 млрд.

Сейчас у "Яндекса" действует сравнительно небольшая по меркам первого в истории компании выкупа программа buyback на общую сумму до $300 млн, совет директоров одобрил ее в ноябре 2019 года.

Аналитики не увидели ничего необычного в решении разместить облигации на такую крупную сумму, даже с учетом свободных средств на балансе.

Так, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания имеет множество проектов, которые требуют инвестиций: фудтех, беспилотники, строительство нового офиса, а также точечные M&A.

"При текущих низких ставках заимствования "Яндексу", действительно, имеет смысл финансировать инвестиции заемными средствами", - считают в БКС.