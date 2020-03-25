Котировки "Яндекса" взлетели в Москве на 5% на новостях о buyback

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" выросли в начале торгов на "Московской бирже" на 5,3% (до 2588,8 рубля за штуку) на новостях о buyback.

Вечером 24 марта аналитики Goldman Sachs сообщили, что на фоне падения рынков "Яндекс" ускоряет реализацию программы buyback на сумму до $300 млн. Это сообщение появилось после телефонной конференции "День российского интернета", в которой участвовал менеджмент "Яндекса".

В пресс-службе интернет-компании отказались от комментариев.

"Яндекс" заявил о запуске программы выкупа акций класса A в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что "акции могут выкупаться время от времени на открытом рынке". Точные сроки и объем выкупа будут зависеть от ряда факторов, включая рыночные, отмечали в "Яндексе". Аналитики говорили, что программа запланирована на 12 месяцев.