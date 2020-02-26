Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка подросли на Московской бирже в среду утром; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, а также продолжающегося падения нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,43-65,53 руб./, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,4825 руб./$1 (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 71,195 руб. (+9 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,4 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,12 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 73,59 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды вслед за большинством валют emerging markets, дешевеющих на опасениях относительно распространения коронавируса за пределами Китая. В последние несколько недель инвесторы пристально следят за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, сдерживались надеждами на то, что эпидемию быстро возьмут под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к падению капитализации американского фондового рынка на сотни миллиардов долларов. Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее и в Италии.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду утром после падения накануне до минимальных значений за две недели на фоне сигналов быстрого распространения коронавируса Covid-19 за пределами Китая. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени составила $54,73 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на 2,4%, до $54,95 за баррель, минимума с 11 февраля. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,14% - до $49,83 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,9 за баррель, снизившись на 2,97% по сравнению с предыдущей сессией.

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики. При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах по итогам прошлой недели будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.