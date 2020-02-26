Титов предложил по примеру Казахстана ввести налоговые каникулы для бизнеса в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым последовать примеру Казахстана и предоставить малому и среднему бизнесу России налоговые каникулы на три года или более, чтобы сделать его более конкурентоспособным.

Как сообщил Титов журналистам в Челябинске в среду, подобная инициатива внесена для дополнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы, конечно, за предложения, которые могли бы дополнить национальный проект более решительными мерами для малого бизнеса. Например, в соседнем Челябинской области Казахстане бизнес, важный для развития экономики, вообще освобожден от уплаты налогов на три года. Нам нужно брать лучшие примеры от наших соседей, которые еще и входят с нами в единое экономическое пространство", - отметил бизнес-омбудсмен.

В противном случае, предупредил он, российский малый бизнес остается вне конкурентного поля, поскольку имеет более высокую фискальную нагрузку. "Поэтому мы сегодня предлагаем (применить в России - ИФ) именно это решение. На какое-то время, на три года или более длинный срок, но малый бизнес нам нужно поднимать, восстанавливать и вообще освободить от налогов", - подчеркнул Титов.

Как сообщало ранее Министерство национальной экономики Казахстана, ряд налогоплательщиков в республике освободили от уплаты налогов на три года, с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года. Речь идет о субъектах микробизнеса (индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 79 млн тенге (порядка 209 тыс. долларов)) и малого предпринимательства.

"Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро и малого предпринимательства. Это позволит бизнесу за три года сэкономить более 380 млрд. тенге, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности", - подчеркивали в ведомстве.