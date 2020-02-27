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Страховщиков обяжут указывать размер страховой премии при заключении договора

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым страховые компании будут обязаны раскрывать размер страховой премии при заключении договора страхования с клиентом.

Как говорится в законопроекте (N909895-7), опубликованном в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента, документ поможет соблюдению интересов граждан на получение полной информации о стоимости страховой услуги и даст им возможность адекватно оценить риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.

Как сообщила журналистам один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ирина Яровая, информацию о размере страховой премии, которую страхователи сегодня уплачивают страховым компаниям, предлагается включить во все договоры страхования.

Сейчас же размер страховой премии не относится к существенным условиям договора страхования, перечень которых предусмотрен статьей 942 части 2 ГК РФ.

Размер страховой премии определяется страховщиками за вычетом комиссии при организации продажи. По данным ЦБ РФ за девять месяцев 2019 года, размер комиссии посредникам составил 29,3%. При этом около половины от всех вознаграждений посредникам приходится на банки, их средняя доля комиссии достигла 84,9%. Если клиент просит у банка или у страховой компании вернуть страховую премию досрочно, то он имеет право на возврат премии полностью только в течение первых 14 дней (период охлаждения). Если же клиент захочет расторгнуть договор после этого срока, ему могут вернуть лишь сумму, сложившуюся из доставшихся страховщику около 10% от уплаченной заемщиком премии (за вычетом комиссии), сообщал ранее агентству один из экспертов на страховом рынке.

Всего в Госдуму внесено девять законопроектов, направленных на "защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования, противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление парламентского контроля за финансовым рынком".

Госдума

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