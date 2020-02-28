На АЗС "Газпром нефти" в Обнинске в бензин попала вода

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Обнинске на автозаправке "Газпром нефти" в резервуар с бензином АИ-95 аварийно попала вода, продажа этого бензина прекращена, сообщила пресс-служба компании.

Это случилось на АЗС №430 на трассе М3 "Украина".

Компания пообещала компенсировать всем пострадавшим автомобилистам расходы на заправку и сервис.

О проблемах на заправке 27 февраля сообщили в группе во "ВКонтакте" "Типичный Обнинск". По разным данным, пострадали от 12 до 17 машин, которые после заправки останавливались через несколько сотен метров и глохли. Их пришлось эвакуировать.

Продажу топлива прекратили после сообщений о проблемах, были взяты пробы бензина.