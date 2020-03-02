Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Отскок рынка акций РФ сменился новой волной падения

Индексы ушли в "минус" во главе с бумагами Сбербанка

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Отскок рынка акций утром в понедельник, подогретый общемировой коррекцией на ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков из-за негативного влияния коронавируса из Китая, во второй половине дня сменился новой волной падения, индексы ушли в "минус" во главе с бумагами Сбербанка.

К 15:06 по московскому времени индекс МосБиржи просел до 2745,49 пункта (-1,1%, утром индекс превышал 2875 пунктов), индекс РТС - до 1275,38 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался к 1370 пунктам); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,8%.

Доллар вырос до 67,01 рубля (+0,14 рубля).

Лидерами отката выступают акции "РусАла" (-6,8%), Сбербанка (-6,1%), "Ростелекома" (-5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-4,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "ФСК ЕЭС" (-3,3%), "Роснефти" (-3,3%), "Норникеля" (-2,9%), "Магнита" (-2,8%), "Газпрома" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-2%).

Ухудшение настроений инвесторов отмечается и в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC40 ушли в "минус" на 0,6-1,7%), падают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 0,9%) и растеряла большую часть утреннего прироста нефть

Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,21 за баррель (+1,1%), утром цена поднималась до $52 за баррель; апрельская цена WTI - $45,16 за баррель (+0,9%).

В понедельник утром российский рынок акций открылся коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев пояснял, что поводом к проявлению оптимизма на мировых фондовых площадках стали информационные сигналы от мировых центробанков, готовых применить монетарные методы поддержки экономики в ответ на негативное влияние коронавируса. Так, заявления о готовности предоставить экстренные меры поддержки выпустили Банк Японии и ФРС США.

МосБиржа Сбербанк Китай РТС

Новости по теме

Новости

O1 Properties купила помещения в Центральном телеграфе еще на 1,15 млрд рублей

Решетников заявил, что в России недооценили влияние коронавируса на экономику

Фармкомпании столкнулись с проблемами на производстве из-за COVID-19

Фармкомпании столкнулись с проблемами на производстве из-за COVID-19

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Тиньков заплатил залог в Лондоне, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США

Сеть магазинов "Красный куб" уйдет с рынка

Совет директоров Mail.ru Group одобрил вторичный листинг на Мосбирже

"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens

"Силовые машины" начали переговоры о выходе из СП с Siemens

Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Brent подорожала до $51,25 за баррель после обвала в пятницу

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть

Президент РФ назвал приемлемыми для страны нынешние цены на нефть
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');