Отскок рынка акций РФ сменился новой волной падения

Индексы ушли в "минус" во главе с бумагами Сбербанка

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Отскок рынка акций утром в понедельник, подогретый общемировой коррекцией на ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков из-за негативного влияния коронавируса из Китая, во второй половине дня сменился новой волной падения, индексы ушли в "минус" во главе с бумагами Сбербанка.

К 15:06 по московскому времени индекс МосБиржи просел до 2745,49 пункта (-1,1%, утром индекс превышал 2875 пунктов), индекс РТС - до 1275,38 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался к 1370 пунктам); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,8%.

Доллар вырос до 67,01 рубля (+0,14 рубля).

Лидерами отката выступают акции "РусАла" (-6,8%), Сбербанка (-6,1%), "Ростелекома" (-5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-4,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%), "ФСК ЕЭС" (-3,3%), "Роснефти" (-3,3%), "Норникеля" (-2,9%), "Магнита" (-2,8%), "Газпрома" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-2%).

Ухудшение настроений инвесторов отмечается и в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC40 ушли в "минус" на 0,6-1,7%), падают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 0,9%) и растеряла большую часть утреннего прироста нефть

Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $50,21 за баррель (+1,1%), утром цена поднималась до $52 за баррель; апрельская цена WTI - $45,16 за баррель (+0,9%).

В понедельник утром российский рынок акций открылся коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев пояснял, что поводом к проявлению оптимизма на мировых фондовых площадках стали информационные сигналы от мировых центробанков, готовых применить монетарные методы поддержки экономики в ответ на негативное влияние коронавируса. Так, заявления о готовности предоставить экстренные меры поддержки выпустили Банк Японии и ФРС США.