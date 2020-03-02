Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2839,14 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1338,11 пункта (+3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,4%.

Доллар просел до 66,55 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+6,4% и +4,7% "префы"), "Россетей" (+5,3% и +3,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+4,6%), АФК "Система" (+4,2%), "Аэрофлота" (+4%), "Распадской" (+3,9%), "РусГидро" (+3,8%), "Газпром нефти" (+3,7%), "Интер РАО" (+3,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,7%), "Северстали" (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), "Магнита" (+2,4%), "Яндекса" (+2,3%), "Газпрома" (+2,3%).

Просели бумаги "Ростелекома" (-1,3%).

Падение американского рынка приостановилось после заявлений от ФРС

В США в пятницу, 28 февраля, снизились индексы Dow Jones (-1,4%) и S&P 500 (-0,8%), завершив "в минусе" седьмую торговую сессию подряд; индекс Nasdaq подрос на 0,01%. Прошедшая неделя стала для американского рынка акций наихудшей с октября 2008 года на фоне опасений относительно распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая, а также негативного влияния вспышки заболевания на мировую экономику, сообщает MarketWatch. Dow Jones потерял за неделю 12,4%, S&P 500 - 11,5%, Nasdaq Composite - 10,5%. По итогам февраля Dow Jones снизился на 10%, S&P 500 - на 8,4%, Nasdaq Composite - на 6,4%.

Падение рынка приостановилось в конце пятничных торгов после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал, что американский ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19. Это внушило инвесторам определенный оптимизм, что Федрезерв снизит процентные ставки для поддержания экономического роста в стране.

Ранее президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что поддержит уменьшение базовой ставки в случае, если ситуация с COVID-19 перерастет в пандемию. При этом он пока не видит необходимости в уменьшении ставки, отмечая, что поддержку экономике в данный момент оказывает прошлогоднее снижение ставки.

Согласно данным CME Group, трейдеры в пятницу оценивали в 72% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте. Неделей ранее шансы на это оценивались в 9%.

Коррекционный отскок в Азии и текущая ситуация с коронавирусом

В понедельник в Азии наметился коррекционный отскок (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

В пятницу биржи Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги заметным падением, многие индикаторы вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88 тыс. 929 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом в Китае за истекшие сутки зарегистрировано самое низкое в течение 40 дней количество подтвержденных случаев заболевания - 202 человека.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, PMI в перерабатывающей промышленности страны в феврале рухнул до 35,7 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя до 46 пунктов.

Нефть подросла на ожиданиях саммита ОПЕК+

Нефть утром в понедельник также отскакивает вверх на ожиданиях саммита ОПЕК+, где может быть принято решение о добавочном сокращении добычи сырья; цена Brent находится на $1,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 28 февраля. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $51,19 за баррель (+3,1% и -3,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $45,94 за баррель (+2,6% и -5% в пятницу).

На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

"На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - сказал он.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев отмечает, что поводом к проявлению оптимизма на мировых фондовых площадках стали информационные сигналы от мировых центробанков, готовых применить монетарные методы поддержки экономики в ответ на негативное влияние коронавируса.

Так, заявления о готовности предоставить экстренные меры поддержки выпустили Банк Японии и ФРС США. От последней, по оценкам Bloomberg на основании данных денежного рынка, трейдеры теперь ожидают снижения базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта уже на ближайшем заседании 18 марта. Между тем, индикаторы волатильности по западным фондовым индексам остаются повышенными, и о восстановлении восходящего тренда на рынках акций говорить преждевременно. Негативное влияние коронавируса на реальную экономику уже проявилось, например, в падении индекса деловой активности в производственном секторе КНР Caixin PMI до рекордно низкого значения 40,3 пункта по итогам февраля (значения ниже 50 пунктов подразумевают спад деловой активности), отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешние рынки растут в рамках технической коррекции, а также в надежде на стимулирующие меры со стороны центральных банков, которых не исключил, в частности, Банк Японии.

Поддержку ценам на нефть оказывают сделанные на выходных заявления Путина о готовности России поддержать мировой рынок нефти, несмотря на удовлетворенность страны текущим уровнем котировок. В четверг и пятницу, 4-5 марта, пройдет очередное заседание ОПЕК+, которое вполне может принести "быкам" оптимистичные новости.

Утром российские фондовые индексы и рубль вместе с другими рисковыми активами выйдут в уверенный плюс в рамках коррекционного отскока. В течение сессии оптимизм может ослабнуть ввиду сохранения высокой волатильности, но в целом понедельник скорее всего принесет прибыль "быкам". Инвесторы будут оценивать окончательные индексы деловой активности в промышленности Европы и США, а в течение недели ждать новой статистики и сигналов от центральных банков. На рынках устали от продаж, но поводов для продолжительного роста пока также нет, считает аналитик.

Ближайшими сопротивлениями для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 2850 и 1330 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2765-2870 пунктов, полагает Кожухова.