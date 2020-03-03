Минсельхоз запросил еще 43 млрд рублей на программу развития села

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ направил в правительство просьбу увеличить на текущий год финансирование комплексной программы развития сельских территорий на 43 млрд рублей с тем, чтобы довести этот объем до паспорта программы.

"Программа комплексного развития сельских территорий у нас не дофинансирована до паспорта, мы написали письмо на имя премьер-министра о том, что нам нужно на этот год 43 млрд рублей на дофинансирование", - сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

По ее словам, регионы "очень хорошо восприняли эту программу, сейчас по ней бум".

Кроме того, Минсельхоз обратился с просьбой увеличить господдержку малого бизнеса. "Так получилось, что по фермерству у нас на этот год снижение до 3 млрд рублей против 5 млрд рублей в прошлом году. Мы просим добавить 2,5 млрд рублей", - сказала она, отметив при этом, что за реализацию проекта по поддержке малого бизнеса отвечает Минэкономразвития, Минсельхоз выступает соисполнителем.

"Это основное, на что мы сегодня заявились (на получение дополнительного финансирования - ИФ)", - сказала замминистра.

Фастова напомнила, что на финансирование мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства в этом году выделено 283,5 млрд рублей. "У нас достаточно заложено средств на льготное кредитование. Это наш основной механизм господдержки, на него предусмотрено 90 млрд рублей. Этого достаточно, чтобы нам хорошо пройти год", - считает она.

Говоря о возможной докапитализации Россельхозбанка, замминистра сообщила, что "банк заявил о необходимости этого в связи с возникающими дополнительными потребностями". "Мы активно включились в ипотеку на селе, она оказалась очень востребованной. У банка потребности по ипотеке - свыше 15 млрд рублей, - сказала она. - Вопрос о докапитализации обсуждается, мы понимаем, что, скорее всего, нам понадобятся (дополнительные средства - ИФ)".

Вместе с тем она отметила, что размер требуемых дополнительных средств пока не определен.