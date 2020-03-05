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Продажи "АвтоВАЗа" в феврале оказались самыми низкими с 2017 года

Продажи "АвтоВАЗа" в феврале оказались самыми низкими с 2017 года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продажи Lada в РФ в феврале снизились к прошлому году на 7,4%, до 25 002 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В январе-феврале текущего года на российском рынке реализовано 46 792 автомобилей (-3,6%).

Показатель февральских продаж стал самым низким с 2017 года - тогда "АвтоВАЗом" было реализовано всего 20 003 машин. Почти по всем моделям производителя в текущем месяце АЕБ отметила снижение продаж.

Lada Granta по-прежнему остается самым популярным брендом на российском авторынке, но в феврале продажи машины упали на 9,6%, до 9 559 штук. По итогам двух месяцев продано 18 029 автомобилей (-1%).

Продажи Lada Vesta выросли на 1,8%, до 8 107 автомобилей. Однако вторую строчку популярности модель все же уступила Kia Rio - южнокорейцы продали 8 367 автомобилей, на 1 265 тысяч больше, чем годом ранее.

Продажи Lada Largus в феврале снизились на 9,4%, до 2 079 штук (9-е место), за два месяца продано 5 102 машины данной модели (-6,4%,9-е место).

В феврале продано 2 246 автомобилей Lada 4х4 (-14,6%, 13 место), за два месяца продажи составили 3 083 штуки (-18%, 16-е место).

Автомобилей Lada Xray в феврале реализовано 1 538 штук (-20%, 25-е место).

АвтоВАЗ

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