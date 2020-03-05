Продажи "АвтоВАЗа" в феврале оказались самыми низкими с 2017 года
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Продажи Lada в РФ в феврале снизились к прошлому году на 7,4%, до 25 002 автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В январе-феврале текущего года на российском рынке реализовано 46 792 автомобилей (-3,6%).
Показатель февральских продаж стал самым низким с 2017 года - тогда "АвтоВАЗом" было реализовано всего 20 003 машин. Почти по всем моделям производителя в текущем месяце АЕБ отметила снижение продаж.
Lada Granta по-прежнему остается самым популярным брендом на российском авторынке, но в феврале продажи машины упали на 9,6%, до 9 559 штук. По итогам двух месяцев продано 18 029 автомобилей (-1%).
Продажи Lada Vesta выросли на 1,8%, до 8 107 автомобилей. Однако вторую строчку популярности модель все же уступила Kia Rio - южнокорейцы продали 8 367 автомобилей, на 1 265 тысяч больше, чем годом ранее.
Продажи Lada Largus в феврале снизились на 9,4%, до 2 079 штук (9-е место), за два месяца продано 5 102 машины данной модели (-6,4%,9-е место).
В феврале продано 2 246 автомобилей Lada 4х4 (-14,6%, 13 место), за два месяца продажи составили 3 083 штуки (-18%, 16-е место).
Автомобилей Lada Xray в феврале реализовано 1 538 штук (-20%, 25-е место).