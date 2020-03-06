Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Премии страховых компаний перестали расти впервые с 2009 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сборы российских страховых компаний по итогам 2019 года не изменились по сравнению с 2018 годом и составили 1,48 трлн рублей; впервые с 2009 года рынок не вырос, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ РФ.

Как отмечается в обзоре, стагнация связана с изменением структуры рынка. По данным регулятора, страховщики в прошлом году снизили продажи полисов с высокими средними премиями (по долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юрлиц), при этом количество договоров с невысокими средними премиями выросло (по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию).

В частности, взносы по страхованию жизни в 2019 году упали на 19,2%, до 317,5 млрд рублей. Объем сборов по ДМС увеличился на 19%, до 180,8 млрд рублей.

Премии по обязательным видам страхования снизились на 6,3%, до 235,2 млрд рублей. Как отмечается в обзоре, ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 году стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. рублей.

Общий объем взносов по ОСАГО сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд рублей, выплаты выросли на 2,4%, до 141,2 млрд рублей. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО.

Несмотря на снижение сбора премий, общее количество заключенных договоров на страховом рынке выросло на 2,6%, до 207,8 млн.

Величина страховых резервов по итогам 2019 года превысила 2,5 трлн рублей (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни.

ЦБ РФ

Новости

Продажи Costco в феврале подскочили на 12% на панике из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Красноярский экономический форум отложили из-за коронавируса

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

Краснодарский ритейлер "Магнит" опроверг планы перенести штаб-квартиру в Москву

"Победа" решила сделать все билеты возвратными в связи с эпидемией коронавируса

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Вопрос о разрешении операторам связи использовать 5G снова отложен

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с середины 2017 года

В ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Продажи "АвтоВАЗа" в феврале оказались самыми низкими с 2017 года

Продажи "АвтоВАЗа" в феврале оказались самыми низкими с 2017 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');