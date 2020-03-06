Премии страховых компаний перестали расти впервые с 2009 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сборы российских страховых компаний по итогам 2019 года не изменились по сравнению с 2018 годом и составили 1,48 трлн рублей; впервые с 2009 года рынок не вырос, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ РФ.

Как отмечается в обзоре, стагнация связана с изменением структуры рынка. По данным регулятора, страховщики в прошлом году снизили продажи полисов с высокими средними премиями (по долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юрлиц), при этом количество договоров с невысокими средними премиями выросло (по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию).

В частности, взносы по страхованию жизни в 2019 году упали на 19,2%, до 317,5 млрд рублей. Объем сборов по ДМС увеличился на 19%, до 180,8 млрд рублей.

Премии по обязательным видам страхования снизились на 6,3%, до 235,2 млрд рублей. Как отмечается в обзоре, ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 году стал первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. рублей.

Общий объем взносов по ОСАГО сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд рублей, выплаты выросли на 2,4%, до 141,2 млрд рублей. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО.

Несмотря на снижение сбора премий, общее количество заключенных договоров на страховом рынке выросло на 2,6%, до 207,8 млн.

Величина страховых резервов по итогам 2019 года превысила 2,5 трлн рублей (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни.