Тинькофф банк не зафиксировал оттока средств клиентов на новостях о Тинькове

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тинькофф банк не зафиксировал оттока средств клиентов на фоне новостей об основном акционере TCS Group Олеге Тинькове и общей ситуации на финансовом рынке, проблем с ликвидностью у банка нет, заявил председатель правления компании Оливер Хьюз.

"Мы естественно увидели повышенный уровень запросов от наших клиентов, который вполне ожидаемый", - сообщил Хьюз журналистам в ходе телефонной конференции, отметив, что клиенты интересовались, все ли у группы и банка в порядке.

"Это абсолютно нормальные вещи, которые естественно происходят, и сейчас они происходят у всех банков, не только у "Тинькофф" за счет ситуации на рынке с нефтью, рублем и так далее", - добавил он.

"У нас не было оттока, наша балансовая позиция не изменилась, но, конечно, мы применяем разные меры по работе с клиентами, в первую очередь информационную работу", - подчеркнул глава банка.

У Тинькофф банка высокий уровень ликвидности, отметил Хьюз. "В моменте 120-130 млрд рублей ликвидных активов, которые мы можем превратить в монетарную ликвидность прямо сейчас. (. . .) Вопросов с ликвидностью никаких нет", - заявил он.

В начале марте TCS Group объявила, что у Тинькова диагностирован острый лейкоз. "В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - заявил бизнесмен, слова которого были приведены в сообщении группы.

Ранее в марте стало известно, что Тинькову по предъявленным ему в США двум обвинениям (уклонение от уплаты налогов и сокрытие подлинных доходов) грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе, но затем освобожден под залог.