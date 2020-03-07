Альфа-банк объяснил блокировку карт их возможной компрометацией

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов в связи с их возможной компрометацией, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель банка.

Компрометация карт - ситуация, при которой мошенникам становятся известные данные, которые можно использовать для хищения денежных средств.

"Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", - сказал представитель банка.

Жалобы клиентов на блокировку карт появились в соцсетях в субботу, 7 марта. Клиенты выразили недовольство тем, что карт были заблокированы внезапно и без предупреждений со стороны банка. Один из клиентов Альфа-банка сообщил "Интерфаксу", что узнал о блокировке при неудачной попытке расплатиться в магазине.

Комментируя блокировку, представитель Альфа-банка Вконтакте написал: "Конкретных данных нет, так как эта информация поступила от платежной системы".

Альфа-банк не раскрывает информацию о том, сколько карт было скомпрометировано.