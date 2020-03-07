Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные из-за риска компрометации карты

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк разблокированы все ранее заблокированные карты, о блокировке которых в связи с их возможной компрометацией сообщалось ранее.

"Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет", - сказал представитель кредитной организации.

Все эти заблокированные, а затем разблокированные карты для полной безопасности все равно будут бесплатно перевыпущены.

Компрометация карт - ситуация, при которой мошенникам становятся известные данные, которые можно использовать для хищения денежных средств.

Жалобы клиентов на блокировку карт появились в соцсетях в субботу, 7 марта. Клиенты выразили недовольство тем, что карт были заблокированы внезапно и без предупреждений со стороны банка. Один из клиентов Альфа-банка сообщил "Интерфаксу", что узнал о блокировке при неудачной попытке расплатиться в магазине.

Комментируя блокировку, представитель Альфа-банка в соцсетях написал: "Конкретных данных нет, так как эта информация поступила от платежной системы".

Альфа-банк не раскрывает информацию о том, сколько карт было скомпрометировано.