В октябре-декабре 2019 года ВВП Японии сократился на 7,1%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экономика Японии в IV квартале 2019 года показала максимальное сокращение за последние 5,5 года - на 7,1% в годовом измерении, после того, как в стране повысили налог на потребление, свидетельствуют окончательные данные. По предварительным расчетам, падение составляло 6,3%.

Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

Эксперты в среднем ожидали пересмотров темпов снижения показателя до 6,6%, свидетельствуют данные Trading Economics. В третьем квартале объем ВВП Японии увеличился всего на 0,1%.

Аналитики предупреждают, что японская экономика может также сократиться и в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.

Японский ВВП в октябре-декабре снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно окончательным данным. Это максимальное падение со второго квартала 2014 года. Ранее сообщалось о снижении показателя на 1,6%. В третьем квартале объем экономики не изменился относительно предшествующих трех месяцев.

Потребительские расходы в октябре-декабре сократились на 2,8% в поквартальном выражении (предварительные данные - 2,9%). Падение, которое было отмечено впервые за пять кварталов, стало результатом повышения налога на потребление (аналог НДС) в стране с 1 октября 2019 года до 10% с 8%. Кроме того, экономисты отмечают, что более теплая, чем обычно, зимняя погода в Японии в этом году внесла свой вклад в снижение потребительских расходов.

Капиталовложения бизнеса снизились впервые за три квартала - на 4,6% - на фоне торговой войны США и Китая, повысившей неопределенность перспектив мировой экономики. Ранее сообщилось о снижении показателя на 3,7%.