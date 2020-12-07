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В Индии более 300 человек попали в больницу с загадочными симптомами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Индии в городе Элуру за минувшие выходные более 315 человек были госпитализированы с похожими симптомами неизвестной болезни, сообщает The Hindu. Один заболевший умер.

Больные жаловались на головокружение, головные боли и припадки, похожие на эпилептические. Врач государственной больницы в Элуру рассказал The Indian Express, что некоторые пациенты испытывали резь в глазах, затем их начинало тошнить. Некоторые теряли сознание.

В субботу, 5 декабря, госпитализированных было 55, утром в воскресенье, 6 декабря, - 170, к вечеру их было уже 270, к полуночи - 315. В основном в больницу поступают жители четырех районов. По неподтвержденным данным, еще около полусотни людей с похожими симптомами лечатся в частных клиниках.

По словам врачей, жизнь всех заболевших вне опасности. 170 пациентов уже выписаны. У всех госпитализированных были отрицательные тесты на коронавирус.

К понедельнику врачи исключили возможность отравления загрязненной водой или воздухом. Рентген и компьютерная томография не показали ничего подозрительного. Теперь врачи ждут результатов анализа крови больных.

Оппозиционная партия Телугу Десам настаивает на полноценном расследовании этой вспышки заболевания, предполагая, что причиной все же могло стать некое загрязнение, сообщает ВВС.

Индия Андра Прадеш Элуру коронавирус

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