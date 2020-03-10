Выручка Росатома в 2019 году выросла до 1,2 трлн рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Выручка ГК "Росатом" (открытая часть) выросла в 2019 году на 12% и составила 1,2 трлн рублей, сообщается в корпоративной газете госкорпорации - "Страна Росатом".

"По-прежнему нестабильной является ситуация на финансовых и товарных рынках, сохраняются низкие цены на продукцию ядерного топливного цикла. В этих условиях мы были вынуждены в течение всего года искать дополнительные ресурсы. Тем не менее выручка госкорпорации (за 2019 год - ИФ) по открытому контуру выросла и составила 1,2 трлн рублей. Это на 12% выше, чем в 2018 году. Особенно постарались такие дивизионы, как машиностроительный и арктический, они принесли нам в последнем квартале 8,5 млрд рублей дополнительной выручки", - сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, которого цитирует газета.

"Нам удалось показать неплохие результаты по новой продукции - на 11% выше цели. На 4,3% перевыполнена инвестиционная программа концерна "Росэнергоатом". И конечно, отмечу новый рекорд в выработке (в 2019 году - ИФ) электроэнергии - 208,8 млрд кВт.ч", - сказал он.

Как сообщалось, в 2018 году выручка "Росатома" (открытая часть) составила 1,064 трлн рублей, в 2017 году этот показатель был равен 967,4 млрд рублей.

Госкорпорация "Росатом" создана 18 декабря 2007 года, является многопрофильным холдингом, объединяющим активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России.