Челябинские таможенники остановили на границе машину с хирургическими перчатками

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Челябинской таможни задержали на границе с Казахстаном автомобиль, в котором было 720 пар одноразовых латексных хирургических перчаток. Об этом сообщила пресс-служба таможни. Ранее правительство временно запретило экспорт перчаток и некоторых других медизделий из России.

В таможне отметили, что это первый случай изъятия медицинских изделий, вывоз которых из России запрещен со 2 марта.

Машину остановили на КПП "Варна". Она везла груз из Магнитогорска в Рудный. Задержать груз таможенникам помогли сотрудники регионального погрануправления ФСБ.

По факту идет административное расследование.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин запретил на период до 1 июня вывозить из страны медицинские изделия и средства личной защиты, кроме гуманитарной помощи, а также предметов, которые отдельные граждане вывозят за границу для личного использования и одноразового употребления.

Под запрет попали халаты, различные медицинские маски, перчатки разных типов, особо прочные бахилы, респираторы, противочумные костюмы, а также вата, бинты, марля, защитные очки и одноразовые костюмы химзащиты. Также в списке оказались дезинфицирующие и противовирусные средства "на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие".

Временный запрет введен, чтобы не допустить в стране дефицита этих средств защиты и расходных материалов на фоне вспышки коронавируса.