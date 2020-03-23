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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Россельхознадзор запретил на десять дней экспортировать крупу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 20 марта на десять дней запретил экспорт всех крупяных изделий из России, следует из письма Россельхознадзора в территориальные органы, с которым ознакомился "Интерфакс".

Экономический кризис

Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Эту группу возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

В Россельхознадзоре эту информацию не комментируют.

По итогам совещания 21 март премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, ФТС и Минздраву к 25 марта подготовить предложения, как ограничить экспорт продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

Россельхознадзор Михаил Мишустин Минсельхоз Минздрав ФТС

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