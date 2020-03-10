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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

В Милане из-за коронавируса закрылись бутики Armani и сотня ресторанов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Компания Giorgio Armani S.p.A решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане, сообщает агентство ASNA.

Магазины, рестораны и отель закрылись вечером 10 марта. Сроки возобновления их работы неизвестны.

В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей. Затем компания пожертвовала 1,25 млн евро на борьбу с заболеванием больницам и департаменту гражданской обороны Италии.

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Armani принадлежат бренды Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7, марка товаров для дома Armani Casa и сладостей Armani Dolci. В Милане у Armani несколько ресторанов и пятизвездочная гостиница.

Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. В начале марта это же объединение выпустило ролик под названием Milano non si ferma ("Милан не останавливается" - итал.), в котором оно призывало вести в городе нормальную жизнь, несмотря на коронавирус.

В Италии действуют жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. Власти пока не распоряжались о закрытии магазинов и ресторанов.

В Италии коронавирусом заразились8,5 тыс. человек, из них в области Ломбардия, куда входит Милан - 4,4 тыс. человек. Всего выздоровела на территории страны 1 тыс. человек, умер 631 человек.

Италия Милан Armani

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