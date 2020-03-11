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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Италия направит 25 млрд евро на поддержку экономики

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии зарезервирует 25 млрд евро на меры по ликвидации последствий для экономики от вспышки коронавируса, заявил министр финансов Роберто Гуальтиери.

К пятнице, по его словам, правительство одобрит выделение первого пакета стимулирующих мер объемом порядка 12,5 млрд евро. Остальные средства будут зарезервированы на оплату других дополнительных стимулирующих мер.

В частности, чиновники обсуждают возможность направить деньги на помощь тем, кто временно остается без работы из-за ограничений, в гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса, на выплаты компенсаций компаниям, оборот которых упал более чем на 25%. Также источники Bloomberg говорят, что обсуждается введение моратория на платежи по ипотеке и кредитам для бизнеса.

Парламент 11 марта рассмотрит предложение правительства увеличить бюджетные расходы. Это может привести к росту дефицита бюджета Италии почти до 3% ВВП, что выше целевого показателя.

На прошлой неделе правительство Италии уже обещало выделить 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также на поддержку экономики.

С 10 марта на всей территории Италии введен общенациональный карантин по коронавирусу. В стране закрыты школы, вузы, культурные учреждения, запрещены массовые мероприятия, бары и рестораны закрываются раньше обычного. Гражданам рекомендовано держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра в общественных местах, а также, по возможности, работать из дома.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Италия Роберто Гуальтиери

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