В Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви

🔵 Chiuso l'accesso alla #FontanadiTrevi.

Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno chiuso l'accesso al pubblico a scopo preventivo per evitare assembramenti come previsto dal decreto per l'emergenza Coronavirus.#ItaliaZonaRossa #italiazonaprotetta #COVID2019 pic.twitter.com/n6f3R4a4oY