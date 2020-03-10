В Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Рима ограничили доступ к фонтану Треви в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает во вторник агентство ANSA.

Таким образом, в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.

В Риме, как и по всей Италии, закрыты все музеи, театры и кинотеатры. В Ватикане, как сообщалось, закрыли собор Святого Петра и прилегающую к нему площадь.

Власти Италии, занявшей второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, стараются минимизировать скопления людей и призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости.

Согласно официальным данным, в Италии зарегистрировано 10149 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8514 человек болеют в настоящее время, 1004 человека выздоровели и 631 человек умер.

🔵 Chiuso l'accesso alla #FontanadiTrevi.

Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno chiuso l'accesso al pubblico a scopo preventivo per evitare assembramenti come previsto dal decreto per l'emergenza Coronavirus.#ItaliaZonaRossa #italiazonaprotetta #COVID2019 pic.twitter.com/n6f3R4a4oY — RTL 102.5 (@rtl1025) March 10, 2020

Фонтан Треви - самый крупный фонтан Рима. Это один из самых кинематографичных фонтанов мира: он появлялся в "Римских каникулах", "Сладкой жизни", "Безумно влюбленном" и многих других фильмах.