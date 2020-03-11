"Дикси" запустила онлайн-магазин на маркетплейсе Ozon

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Дикси" запустила онлайн-магазин на маркетплейсе Ozon, на площадке представлены товары длительного хранения, наиболее востребованные в онлайн-сегменте: бакалея, кондитерские изделия, консервация, товары категории "кофе и чай", а также бытовая химия, говорится в сообщении "Дикси".

На сегодняшний день в интернет-магазине "Дикси" около 200 товарных наименований, в будущем компания планирует расширить ассортимент для клиентов Ozon до нескольких тысяч SKU (артикулов).

Со временем ритейлер начнет продавать на этой площадке товары для детей и животных, косметику и товары под собственной торговой маркой, а также будет на постоянной основе формировать специальные сезонные предложения для покупателей (канцелярские товары для школы, пасхальные наборы, украшения и подарки к Новому году, гендерным праздникам).

Сотрудничество с маркетплейсом позволит значительно расширить географию продаж - товары "Дикси" стали доступны жителям 6,5 тыс. населенных пунктов, в том числе там, где у ритейлера нет собственных магазинов.

Ритейлер использует логистические центры Ozon: поставляет товары на фулфилмент-фабрики, где они хранятся, обрабатываются, вместе с другими товарами собираются в заказы и отправляются покупателям.

По словам директора по развитию бизнеса Ozon Елены Шульгиной, товары повседневного спроса - одна из самых быстро растущих категорий на площадке компании: по итогам 2019 года оборот от их продаж вырос в 2,4 раза, это в 3,5 раза быстрее, чем в российском e-commerce в целом.

Группа "Дикси" управляет одноименной сетью магазинов "у дома", а также супермаркетами "Виктория", компактными гипермаркетами "Минимарт" и "Мегамарт". На конец июня прошлого года у группы было 2666 магазинов, включая 2508 магазинов "у дома" "Дикси". Выручка ритейлера за первое полугодие 2019 года выросла на 5,8%, до 155,2 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 43,3%, до 6,79 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 4,4% против 3,2% годом ранее. Чистая прибыль составила 2,187 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 235 млн рублей в первом полугодии 2018 года.

Своего интернет-магазина с услугой доставки у группы "Дикси" нет. На сайте супермаркетов "Виктория" доступна услуга заказа товаров, но забрать их можно только в магазине. Два года назад директор по логистике группы говорил, что ритейлер не исключает запуска онлайн-магазина с услугой доставки.

В ноябре гендиректор "Дикси" Игорь Плетнев говорил "Ведомостям", что ритейлер начинает развивать онлайн-продажи и в первом полугодии 2020 года откроет интернет-магазин супермаркетов "Виктории" на одном из российских маркетплейсов (на каком именно, не уточнил). В ассортимент онлайн-магазина войдут все товары, кроме тех, которые требуют специального температурного режима, алкоголя и табака.

Также в ноябре "Дикси" договорилась о сотрудничестве со "СберЛогистикой" в развитии логистической инфраструктуры "последней мили". Компании договорились о размещении постаматов "СберЛогистика" во всех магазинах торговых сетей "Дикси" и "Виктория".