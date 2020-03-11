Доля валютных операций с рублем вне РФ превысила внутрироссийские объемы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Объемы валютных операций с рублем по всем инструментам за пределами РФ в 2019 году превышали объемы на внутреннем российском рынке, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Доля таких операций составила 53% и имела в последние годы тенденцию к росту, отмечает ЦБ, добавляя, что "в сравнении с другими странами доля офшоризации рубля является умеренной".

Согласно таблице, которую приводит ЦБ, соотношение 53-47 было зафиксировано в октябре 2019 года. Доля офшорных операций была больше только в апреле 2008 года, после введения американских санкций (55-45). Впервые отметки 50% за последние восемь лет она достигла в октябре 2017 года, до этого колебалась в пределах 29-44%.

"По мере повышения роли рубля во внешнеторговых расчетах и роста привлекательности рублевых финансовых инструментов для нерезидентов можно ожидать дальнейшего повышения востребованности рубля на офшорных рынках", - пишет ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков".

Рост конверсионных операций с рублем за пределами РФ регулятор связывает с отменой большинства валютных ограничений как по текущим, так и по капитальным счетам. По итогам 2019 года почти треть конверсионных сделок с рублем заключалась вне территории РФ, отмечает ЦБ. При этом по данным валютных комитетов Лондона, Нью-Йорка и Токио, подавляющая доля мирового оборота конверсий рубля - 85-90% - приходится на пару доллар/рубль. Основной объем офшорного рынка сосредоточен в Лондоне (77%), где участники приобретают рубль в основном для дальнейшего открытия позиций на российском рынке. К примеру, институциональный инвестор покупает рубль, чтобы приобрести через посредников ОФЗ на аукционе или открыть длинную позицию по рублю на валютных свопах на внутреннем российском рынке, описывает стандартную схему Банк России.

"Увеличение конверсионных оборотов с рублем за пределами страны косвенно отражает развитие экономических связей России, рост значимости российской валюты для международных расчетов и внешней торговли. При этом умеренность размеров офшорных оборотов с рублем по отношению к внутреннему рынку свидетельствует о сбалансированности применения рубля как внутри страны, так и за ее пределами в процессе развития российских финансовых рынков и обеспечения экономического роста", - отмечается в докладе.