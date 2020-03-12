Utair вслед за Миланом отменила до июня рейсы в Берлин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair), объявившая накануне о приостановке рейсов из Москвы в Милан с 20 марта по 31 мая, в четверг сообщила, что рейсы отменяются уже с 13 марта. Аналогичное решение принято в отношении полетов в Берлин.

"По распоряжению министерства транспорта РФ Utair приостанавливает регулярные рейсы из России в Милан и Берлин и обратно с 13 марта по 31 мая 2020 года", - сообщил перевозчик на своем сайте.

Пассажирам, уже купившим билеты в Милан и Берлин на эти даты, компания обещает вернуть их полную стоимость без штрафных санкций. Также Utair предлагает обменять их на билеты в Ригу, Вену или Минск с датой вылета до 31 мая без доплат и штрафов.

На фоне пандемии коронавируса в мире Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией, сообщалось накануне в заявлении оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением COVID-19. Прекращаются все полеты в эти страны и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут выполняться чартерные рейсы при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных государств и в Россию - граждан РФ до их полного вывоза.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, в сообщении штаба не указывались. Но ранее в среду об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщал "Аэрофлот", который базируется как раз в "Шереметьево".

О прекращении рейсов в Испанию и Германию после этого сообщила авиакомпания "Победа", которая летает из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Компания пообещала "оперативно оформить возврат денежных средств в полном объеме". В конце прошлой недели "Победа" отменила все свои рейсы в Италию до апреля. Регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта - "в связи с решением Минтранса РФ" - отменила и вторая крупнейшая авиакомпания РФ - S7 Airlines. Она также предложила пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости билетов, без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.