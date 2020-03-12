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Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российская валюта обесценилась по отношению к доллару, евро, гривне и юаню

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.

Так, официальный курс рубля по отношению к доллару, установленный Банком России на 13 марта, оказался на 9,5% ниже курса на конец февраля (потери с начала года составили почти 16,4%), курс по отношению к евро упал на 11,9% с конца февраля (и на 17,1% по сравнению с началом года). Наибольшие потери рубль понес в паре с японской иеной - 13,8% с конца февраля и 20,2% с начала этого года, что стало следствием укрепления японской валюты на рынке Forex по отношению к большинству мировых валют.

Российский рубль (исходя из динамики его официального курса) уступил и украинской гривне: нацвалюта подешевела на 4,9% по отношению к концу февраля и на 8,8% с начала года. По отношению к китайскому юаню рубль обесценился на 9,6% с конца февраля, в то время как потери с начала года составили 16,1%.

При этом рубль по темпам падения оказался близок к бразильскому реалу, в частности, с начала года укрепление нацвалюты к реалу составило всего 0,2%, а вот за период с конца февраля и по 13 марта рубль снизился к бразильскому реалу на 2,9%.

Потери рубля к остальным валютам, по данным на 13 марта, составили от 5% до 12% с конца февраля и от 2% до 19% с начала года. Таким образом, российская валюта, наряду с бразильским реалом, оказалась самой "проигравшей" от нынешней турбулентности на мировых рынках.

Аналитики отмечают, что все сравнения в валютных парах сделаны на основе официальных курсов Банка России, которые для некоторых стран не всегда могут отражать реальную ситуацию на региональных валютных рынках из-за различных ограничительных мер региональных валютных властей в отношении курсообразования, в то время как в России рубль отпущен в "свободное" плавание. Тем не менее, данный анализ показывает, что в краткосрочной перспективе российская валюта оказалась одной из самых пострадавших.

ЦБ РФ

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