В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не следует полностью ориентироваться на негативный прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в отношении российской экономики, и призвали рассматривать все вопросы в комплексе.

"Кудрин - очень опытный экономист, он возглавляет Счетную палату, естественно, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, надо это обязательно рассматривать в комплексе, в том числе оценки правительства, наших статистических ведомств", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, разделяют ли в Кремле опасения Кудрина.

Отвечая на вопрос, будут ли корректироваться задачи, поставленные новому правительству с учетом падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом, Песков заявил, что ситуация в мире не статична. До появления коронавируса существовали "разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики".

В частности, отметил он, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и нефтепродукты. "Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером и ускорила процесс, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры", - сказал Песков.

Накануне глава СП России заявил, что рост экономики РФ в нынешнем году будет приближаться к нулю из-за упавших цен на нефть и падения курса рубля. Кроме того, по его прогнозу, страна может столкнуться с ростом уровня бедности.