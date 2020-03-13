Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина

В Кремле не стали ориентироваться на один лишь негативный прогноз Кудрина
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не следует полностью ориентироваться на негативный прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в отношении российской экономики, и призвали рассматривать все вопросы в комплексе.

"Кудрин - очень опытный экономист, он возглавляет Счетную палату, естественно, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, надо это обязательно рассматривать в комплексе, в том числе оценки правительства, наших статистических ведомств", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, разделяют ли в Кремле опасения Кудрина.

ЭкономикаКудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризисаКудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризисаЧитать подробнее

Отвечая на вопрос, будут ли корректироваться задачи, поставленные новому правительству с учетом падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом, Песков заявил, что ситуация в мире не статична. До появления коронавируса существовали "разные негативные прогнозы в отношении мировой экономики".

В частности, отметил он, была отчетливая тенденция на сокращение спроса на нефть и нефтепродукты. "Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером и ускорила процесс, спровоцировала их обостренное проявление. Российская Федерация обладает, благодаря заранее принятым мерам, возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры", - сказал Песков.

Накануне глава СП России заявил, что рост экономики РФ в нынешнем году будет приближаться к нулю из-за упавших цен на нефть и падения курса рубля. Кроме того, по его прогнозу, страна может столкнуться с ростом уровня бедности.

Дмитрий Песков Алексей Кудрин

Новости по теме

Новости

Страны G20 приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом

Владелец ГУМа заявил о падении выручки из-за пандемии COVID-19

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Акции в Азии снизились на 4-9% на панических распродажах

США ввели санкции против другой "дочки" "Роснефти"

ЕЦБ признал распространение COVID-19 "сильным шоком" для мировой экономики

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Белоусов упомянул спецплан правительства "на случай, если вдруг что-то произойдет"

Доллар в ходе торгов на МосБирже достиг 75 руб. впервые с 29 февраля 2016 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');