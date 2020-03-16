Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

Глава банка подчеркнул, что это позволит выйти на прибыль в 300 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ВТБ в ближайшие 20 месяцев планирует провести глобальную трансформацию банка на новой цифровой основе, что поможет увеличить его прибыль до обещанных 300 млрд рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2019 год составила 201 млрд рублей (рост на 13% в годовом выражении - ИФ).

"Это, конечно, сказалось позитивно на капитализации банка: стоимость наших акций, капитализация банка выросла за один год на 36%. Этому способствует наша дивидендная политика. Мы планируем в этом году направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов. А главным нашим акционером является государство с пакетом в 61%", - сказал Костин.

Он заявил, что в начале этого года ВТБ принял программу под названием "600 дней" и в ближайшие 20 месяцев планирует провести глобальную трансформацию банка "на принципиально новой цифровой основе". Это создаст дополнительный комфорт для клиентов ВТБ и даст им большой набор новых цифровых продуктов, отметил Костин.

"И не в последнюю очередь важно то, что мы считаем, что с помощью этих мер мы в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 миллиардов, что, мне кажется, будет уже очень хорошим показателем для деятельности банка", - сказал он.

Стратегия группы ВТБ на 2019-2022 годы предполагает рост чистой прибыли банка ВТБ до 300 млрд рублей в 2022 году.