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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Индекс Stoxx Europe 600 завершил торги на минимуме с середины 2013 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы заметно снизились в понедельник, однако несколько сократили падение к закрытию торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 4,86%, до 284,63 пункта, что является минимальной отметкой с середины 2013 года. Ранее в ходе торгов значение индикатора обрушилось на 9,1% до минимума с ноября 2012 года. Индекс потерял 35% по сравнению с максимумом, достигнутым в феврале.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 4,71%, германский DAX - на 5,31%, французский CAC 40 - на 5,75%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 7,88% и 6,1%.

ЕС на видеоконференции "Группы семи" в понедельник предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на срок в 30 дней.

Тем временем падение американских фондовых индексов в ходе сессии в понедельник превышало 10%. Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС).

Как сообщалось, ФРС снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Авиаперевозчики и туроператоры сталкиваются со все большими трудностями из-за ограничительных мер, призванных сдержать распространение заболевания. Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки, включив в него Великобританию и Ирландию.

Котировки британской бюджетной авиакомпании easyJet Plc рухнули на 19,7%, авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) - на 26,2%, франко-голландской Air France-KLM - на 10,5%, германского туроператора TUI AG - на 15,4%.

Stoxx Europe 600

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