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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

"Ростелеком" готов дать абонентам отсрочку платежей из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" решило предоставить отсрочку по оплате связи абонентам, у которых нет возможности оплачивать счета из-за вспышки коронавируса, сообщил президент госоператора Михаил Осеевский.

"С учетом того, что у некоторых граждан появится ограничение по оплате, связанное с ограничением мобильности, мы в случае необходимости предоставим отсрочку на весь период борьбы с коронавирусом для тех, у кого будут проблемы с оплатой наших услуг", - сказал он.

Среди других принятых мер CEO назвал увеличение скорости доступа в интернет для своих абонентов. По его словам, такая мера связана с ростом устройств, подключенных к одной сети.

Помимо этого, "Ростелеком" обнуляет тарифы на звонки по фиксированной связи для своих абонентов, а также на номера мобильного оператора Tele2.

"Мы рассчитываем, что и другие компании "большой тройки" тоже присоединятся к этой работе", - добавил Осеевский.

Ростелеком

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