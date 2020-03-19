Ford прекратил выплату дивидендов и отозвал прогноз на 2020 год

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor сообщил, что прекращает выплату дивидендов и отзывает прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Компания также планирует полностью использовать остатки по двум кредитным линиям общим объемом в $15,4 млрд.

Ford пообещал новым покупателем машин отсрочку платежей до 6 месяцев в рамках программы, которую автопроизводитель согласовал с дилерами.

Котировки акций Ford падают на 7,1% в ходе торгов в четверг.