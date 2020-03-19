Brent ускорила подорожание до 26,71$ за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в четверг.

К 19:05 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,83 (7,36%) до $26,71 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $3,77 (18,51%) до $24,14 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $27,68 за баррель, WTI - до $25,27 за баррель.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть в связи с ожиданиями существенного избытка нефти на рынке в 2020 году. По прогнозу, средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз - $62,5 за баррель).

"С учетом того, что крах ОПЕК+ создал перспективы дополнительного увеличения предложения нефти, мы понижаем прогноз средней стоимости Brent на 2021 год до $48 за баррель с $60 за баррель", - говорится в сообщении гентства.

Прогноз средней стоимости WTI на 2020 год понижен агентством до $38 за баррель с $57,5 за баррель, на 2021 год - до $45 за баррель с $55 за баррель.

"Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем наши долгосрочные прогнозы, что связано с продолжающимся ростом производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможность ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии", - отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный прогноз для цены Brent понижен до $55 за баррель с $57,5 за баррель, для WTI - до $52 за баррель с $55 за баррель.