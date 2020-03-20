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Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов на коррекционном отскоке

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в пятницу на коррекционном отскоке превысил рубеж 2400 пунктов.

К 11:13 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2403,21 пункта (+5,6%), индекс РТС поднялся до 973,68 пункта (+7,9%), основные "фишки" во главе с нефтянкой выросли в пределах 18% на фоне коррекционного подъема нефти.

Лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+14,2%), "Башнефти" (+13,2%), "Татнефти" (+13,1% и +18,2% "префы"), АФК "Система" (+8,6%), "РусГидро" (+8,2%), "Роснефти" (+7,9%).

Доллар откатился до 77,49 рубля (-1,63 рубля); майская нефть Brent выросла до $30,6 за баррель (+7,6%), что на $3,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

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