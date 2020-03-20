"Жуковский" из-за коронавируса потерял более 90% пассажиропотока

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский" из-за ограничений международных рейсов на фоне COVID-19 потерял более 90% пассажиропотока, тем не менее, закрываться пока не планирует.

"Резкое сокращение перевозок стало для нас действительно неприятным событием", - сообщил первый заместитель гендиректора АО "Рампорт Аэро" (оператор аэропорта) Евгений Солодилин через пресс-службу.

По его словам, в целях противодействия распространению вируса на сегодняшний день в "Жуковском" отменены все международные рейсы, включая направления в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Ату, Нур-Султан (по ряду направлений продолжаются рейсы, на которых осуществляется вывоз иностранных граждан и возврат россиян на родину), сорван старт запланированной программы рейсов в Китай.

"С учетом предстоящего перехода на летнее расписание в "Жуковском" появятся внутренние направления. Тем не менее, мы временно потеряли более 90% пассажиропотока", - отметил Солодилин.

Тем не менее, по его словам, останавливать работу "Жуковский" не планирует.

По словам Солодилина, аэропорт приступил к реализации антикризисного плана. Акционеры аэропорта приняли решение о дополнительном привлечении собственных средств на поддержание работы предприятия.

"Основная цель - не допустить сокращения сотрудников производственной части. В настоящий момент задействованы все имеющиеся ресурсы экономии издержек, введен режим жесткой экономии во всех процессах, не затрагивающих обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров", - отметил Солодилин.

В частности, по его словам, идет сокращение хозяйственных и транспортных расходов. Часть незадействованных в производственных процессах сотрудников переведена на удаленный режим работы "или в режим простоя с сохранением 2/3 оплаты труда". "Эти ограничения не коснулись сотрудников терминала: несмотря на фактическое отсутствие рейсов, мы не идем на отправку людей в неоплачиваемые отпуска и не сокращаем заработные платы", - подчеркнул Солодилин.

По его словам, предпринятые меры позволят уменьшить общие расходы на 35-40%. "Вместе с выделенной акционерами аэропорта помощью это позволит "Жуковскому" избежать увольнения сотрудников и поддерживать бесперебойную работу аэроузла. Вариант закрытия аэропорта не рассматривается", - отметил он.

В 2019 году "Жуковский" обслужил около 1,4 млн человек, примерно на 20% больше, чем годом ранее. В январе 2020 г. пассажиропоток составил 104,3 тыс. человек (+20% г/г), в феврале 2020 г. - 100,1 тыс. человек (+30% г/г).

"Жуковский" открылся в 2016 году, имеет пассажирский и грузовой терминалы. Находится под управлением АО "Рампорт Аэро", которое в 2014 году учредили компания литовского бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group (ASG, первоначально контролировала 75% минус 1 акция) и госкорпорация "Ростех" с долей 25%. К концу 2015 года доля литовцев снизилась до 22,5%: Жемялис объяснял, что контрольный пакет был продан связанным с холдингом структурам. В октябре 2018 года сообщалось, что ASG вышел из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта. В ноябре стало известно, что покупателем стал советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, возглавляющий совет директоров "Рампорт Аэро".