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Счета аэропорта "Жуковский" заморожены

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Оператор аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт аэро" - допустил просрочку по уплате налогов, в связи с чем операции по его банковским счетам заморожены, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

По состоянию на понедельник оценочная сумма задолженности "Рампорт аэро" перед Федеральной налоговой службой - 11,96 млн рублей, говорится в материалах "СПАРКа". По решению регулятора приостановлены операции компании с Альфа-банком, Сбербанком, Совкомбанком, Синко-банком, банками "Возрождение", "Солидарность".

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Рампорт аэро".

Оператор "Жуковского" уже попадал в негативный реестр ФНС из-за просрочки по уплате налогов в 2018 году. Речь шла о налогах за 2017 год, причиной был "кассовой разрыв, возникший в результате сезонности в периодах работы аэропорта", объяснял представитель "Рампорт аэро". Размер долга не уточнялся, впоследствии он был уплачен.

В 2019 году "Жуковский" обслужил 1,4 млн пассажиров, получив 464 млн руб. выручки и 194 млн руб. чистого убытка по РСБУ. В этом году, как и другие предприятия авиаотрасли, "Жуковский" столкнулся с падением перевозок на фоне пандемии COVID-19. В Минтрансе прогнозируют сокращение пасажиропотока по итогам года на 60%.

"Рампорт аэро" в 2014 году учредили структура литовского холдинга Avia Solutions Group (ASG) с долей 75% и входящая в "Ростех" "ТВК Россия" (25%). Вскоре ASG перестала контролировать "Рампорт аэро", а в 2018 году вышла из ее капитала. По данным на конец прошлого года, 52,5% в компании было у ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" ("дочка" одноименной голландской структуры), 25% - у "ТВК Россия", 22,5% - у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Бориса Алешина, возглавляющего совет директоров "Рампорт аэро".

Борис Алешин Рампорт Аэро ОАК Ростех Avia Solutions Group Жуковский ФНС

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