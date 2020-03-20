Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Воронежский шинный завод Pirelli приостановил производство до апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Итальянский шинный концерн Pirelli приостанавливает производство на Воронежском шинном заводе на фоне международной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

"Учитывая чрезвычайную международную ситуацию с COVID-19 и значительное снижение спроса в автомобильном секторе, Pirelli объявляет о временной остановке производства на Воронежском шинном заводе на 10 дней, начиная с 21 марта. Производство планируется возобновить 1 апреля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Остальные подразделения предприятия - логистический центр, техническая служба и другие - продолжат работу.

В компании уточнили, что сотрудникам, чья работа связана с производственным процессом, предоставляется официальный оплачиваемый отпуск.

Поставки клиентам будут продолжаться за счет уже произведенных шин.

Воронежский шинный завод (ВШЗ) - один из крупнейших шинных заводов России. Он был приобретен "Пирелли Тайр Руссия" в феврале 2012 года. Производит шины для российского рынка, а также поставляет продукцию на экспорт в Европу, Скандинавию и страны СНГ.

ООО "Пирелли Тайр Руссия" в свою очередь принадлежит ГК "Ростех" (25,01%), частной компании с ограниченной ответственностью "Э-Волюшн Тайр Б.В." (Нидерланды, 65%), "Паналенд Лимитед" (Кипр, 9,99%).

Pirelli Воронеж

Новости

ФНС приостановила до 1 мая проверки

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели

Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

"Аэрофлот" назвал странным заявление ФАС по поводу роста цен на билеты

В РФ отсрочили платежи за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса

ЦБ потребовал с 1 мая не брать комиссию за переводы в СБП до 100 тыс. руб. в месяц

ЦБ потребовал с 1 мая не брать комиссию за переводы в СБП до 100 тыс. руб. в месяц

Azur Air первой из авиакомпаний РФ приостановила рейсы из-за COVID-19

Курс рубля усилил волатильность на решении ЦБ по ставке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');