Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник превысил рубеж 2400 пунктов (ранее эту отметку индикатор превышал 20 марта) на фоне общемирового отскока благодаря беспрецедентным мерам Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

К 13:19 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2400,86 пункта (+6,6%), индекс РТС поднялся до 961,41 пункта (+8,8%), основные "фишки" выросли на 2,5-11,3% во главе с бумагами "Норникеля" (+15,9%) на фоне ралли на металлы (никель, платина и палладий растут на 3-15,6%).

Доллар просел до 78,66 руб./$1, нефть Brent выросла до $28,62 за баррель (+5,9%).

Накануне, 23 марта, ФРС США объявила о планах покупки гособлигаций фактически в неограниченных масштабах и поддержке кредитования бизнеса. Это должно облегчить доступ компаний к ликвидности и сократить спрэды на рынке.