ВЭБ разместил 50 млрд руб. пенсионных средств под 7,16% в депозиты одного банка

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВЭБ 24 марта разместил на аукционе 50 млрд рублей находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений в банковские депозиты на 344 дня, средневзвешенная ставка составила 7,16% годовых, сообщается на сайте госкорпорации.

Объем заявок, поступивших от четырех банков, составил 125 млрд рублей, что в 2,5 раза превысило лимит аукциона - 50 млрд рублей.

В заявках банки указали ставки в диапазоне 6,51-7,26% при минимальной ставке аукциона 6,5% годовых. Ставка отсечения была определена на уровне 7,02%.

По итогам аукциона средства будут размещены в одном банке.

ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании, под его управлением находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в Пенсионном фонде России.