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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет

Золото во вторник подорожало на 6% - максимальный рост за 10 лет
Фото: Reuters

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ралли на рынке драгоценных металлов продолжается, дневной рост цен на золото во вторник вновь побил рекорды, сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на бирже Comex подскочили на $93,2, или на 6%, и на закрытие торгов составляли $1660,8 за унцию. В долларовом выражении это самый значительный подъем за одну сессию всю истории наблюдений (с ноября 1984 года), а в процентном - с марта 2009 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

По итогам торгов в понедельник были зафиксированы сопоставимые темпы роста - на $84,7 за унцию, или на 5,7%.

Помимо действий Федеральной резервной системы США поддержку рынку оказала новость об остановке аффинажных заводов Valcambi, Argor Heraeus и PAMP в Швейцарии, на долю которых приходится примерно треть мировых поставок. Valcambi и PAMP заявили, что из-за коронавируса COVID-19 прекращают работу с 23 марта по 29 марта, Argor - до 5 апреля.

Кроме того, ранее власти ЮАР заявили о трехнедельном закрытии всех производств, не относящихся к жизненно важным, с 26 марта. В ЮАР базируются многие крупные производители золота.

Серебро во вторник подорожало на 99,6 цента (на 7,5%), до $14,257 за унцию, после повышения на 7,1% днем ранее.

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