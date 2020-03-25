Рубль лишь немного ускорил падение к доллару и евро с началом выступления Путина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль лишь немного усилил снижение к доллару и евро на "Московской бирже" с началом телевизионного обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса.

К 16:20 по Москве курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 78,5075 руб./$1, что всего на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления президента. Евро подрос до 85,0025 руб./EUR1 (+2,25 копейки к уровню до начала выступления Путина).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль отреагировал лишь небольшим ослаблением к доллару и евро на начало обращения к гражданам президента РФ. Участники рынка нейтрально оценивают слова Путина об эпидемиологической ситуации в стране, а также его заявления относительно переноса сроков голосования по изменениям Конституции и объявление о том, что следующая неделя будет нерабочей.