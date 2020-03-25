Глава ФРБ Сент-Луиса предсказал экономике США худший в истории квартал

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экономические данные в США во втором квартале будут наихудшими в истории, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Его цитирует MarketWatch.

По его словам, третий квартал будет переходным периодом, а потом, после сентября, в экономике возможен бум.

Экономику страны он сравнил с автомобилем, который въезжает в зону строительных работ. Машина должна снизить скорость, чтобы проехать все сложные места и развороты, но при этом с ее двигателем все остается в порядке, скзал Баллард.