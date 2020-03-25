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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Индекс Dow Jones показал максимальный подъем с 1933 года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник существенным подъемом на фоне надежд на согласование властями США программы помощи экономике на фоне пандемии коронавируса.

Индекс S&P 500 отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года, в то время как индикатор Dow Jones подскочил более чем на 11%, что стало самым существенным подъемом с 1933 года.

Американские законодатели во вторник обсуждали финальные детали $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что сделку удастся согласовать до конца дня.

"Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации", - сказал эксперт Franklin Templeton Стивен Довер, которого цитирует агентство Bloomberg.

По итогам торгов днем ранее американские фондовые индексы понесли существенные потери. Инвесторы проигнорировали объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о новых широких мерах по поддержке рынка и экономики США, пишет MarketWatch.

ФРС в понедельник объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Опубликованные во вторник статданные показали, что деловая активность в США в этом месяце продемонстрировала рекордный спад со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в марте опустился до исторического минимума в 40,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, согласно предварительным оценкам. Это максимальное падение индекса с октября 2009 года, когда начались расчеты.

Котировки акций MasterCard выросли на 16,6%. Одна из крупнейших платежных систем в мире ожидает роста выручки в первом квартале на несколько процентов из-за влияния коронавируса COVID-19, сообщается в пресс-релизе компании.

Цена акций Boeing подскочила на 20,9%, бумаги Chevron подорожали на 22,7%, став лидерами среди компонентов индекса Dow. Акции United Technologies укрепились на 15,8%.

Акции Citigroup взлетели на 14,9%. Компания, входящая в тройку крупнейших банков США, выплатит некоторым из своих сотрудников в Штатах бонусы в размере $1 тыс. в качестве компенсации в связи с работой в период пандемии коронавируса, сказал CEO банка Майкл Корбат.

Цена бумаг Phillips 66 выросла на 8,3%, хотя нефтеперерабатывающая компания объявила о сокращении капзатрат в текущем году на $700 млн - до $3,1 млрд. Она также откажется от buyback.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник подскочил на 2112,98 пункта (11,37%) и составил 20704,91 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 209,93 пункта (9,38%) - до 2447,33 пункта.

Nasdaq Composite набрал 557,18 пункта (8,12%) и составил 7417,86 пункта.

Dow Jones

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