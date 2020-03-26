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"АЛРОСА" определилась с покупателем для своего пенсионного фонда

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил продажу 99,75% акций своего НПФ "Алмазная осень" фонду "Газфонд пенсионные накопления" (входит в группу Газпромбанка), говорится в совместном сообщении компаний.

"Набсовет принял решение об изменении формы продажи принадлежащих компании акций НПФ "Алмазная осень". В связи с тем, что объявленный ранее закрытый аукцион был признан несостоявшимся, одобрена продажа актива единственному претенденту", - говорится в сообщении "АЛРОСА".

Как сообщалось ранее, набсовет "АЛРОСА" принял решение о продаже НПФ в декабре 2019 года. Для гарантированной сохранности и приумножения пенсионных накоплений клиентов "Алмазной осени", среди которых работающие и вышедшие на пенсию сотрудники компании, круг потенциальных покупателей был ограничен негосударственными пенсионными фондами "с наивысшим рейтингом надежности, значительным объемом активов, стабильно высокой доходностью и опытом работы по направлениям деятельности фонда", отмечала компания. В частности, условия продажи включали соглашение, в соответствии с которым "АЛРОСА" сохраняет за собой представительство в совете директоров НПФ "Алмазная осень" и право решающего голоса по ключевым вопросам, в числе которых реорганизация, ликвидация и продажа акций фонда третьим лицам.

В итоге заявку на участие в аукционе подал только НПФ "Газфонд пенсионные накопления".

Продажа принадлежащих "АЛРОСА" акций "Алмазной осени" не повлияет на исполнение фондом обязательств перед клиентами, после смены собственника все заключенные договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с законом, будут действовать в полном объеме, отмечает компания.

АК "АЛРОСА" принадлежит 99,75% акций НПФ "Алмазная осень". НПФ был создан в 1995 году, осуществляет деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Основным акционером является "АЛРОСА", 0,08% находятся у профсоюза работников компании. НПФ имеет шесть филиалов (в Мирном, Ленске, Айхале, Удачном, Якутске и Москве). В настоящее время в "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тыс. человек, по обязательному пенсионному страхованию - более 34,7 тыс. человек.

Согласно данным НПФ "Алмазная осень", пенсионные накопления на конец 2019 года составляли почти 4 млрд рублей, а пенсионные резервы - 30,4 млрд рублей.

Год назад "АЛРОСА" уже пыталась продать свой НПФ, сообщали источники "Коммерсанта". Предложения о покупке делались Сбербанку, ВТБ, у которых есть свои НПФ, а также "Газфонду пенсионные накопления", переговоры с которым находились в наиболее продвинутой стадии. Источники "Интерфакса" подтверждали, что среди покупателей "АЛРОСА" хотела бы видеть структуру с госучастием.

Объем пенсионных накоплений НПФ "Газфонд пенсионные накопления" на конец прошлого года составил почти 560 млрд рублей, резервов - 22,3 млрд рублей.

АЛРОСА Газфонд пенсионные накопления Алмазная осень

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