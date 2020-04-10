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Продажи "АЛРОСА" в марте упали к февралю в два раза

Компания была вынуждена разорвать несколько долгосрочных контрактов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В марте продажи алмазной компании "АЛРОСА" снизились до $152,8 млн c $346 млн в феврале. Продажи алмазного сырья составили $148,7 млн, бриллиантов − $4,1 млн. В марте 2019 года компания продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $377 млн.

Экономический кризис

Всего в I квартале продажи компании составили $904,2 млн.

"Март был отмечен резким снижением спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на всех основных рынках. Ситуация неопределенности, которая наблюдалась в феврале, сменилась серьезными ограничениями и даже прекращением торговли на фоне закрытия границ и введения карантинных мер по всему миру. Безусловно, это оказало самое негативное влияние на все звенья алмазно-бриллиантового трубопровода", - объяснила пресс-служба компании.

Там напомнили, что в марте торговая сессия могла начинаться на одних условиях, а завершаться за других.

"АЛРОСА" прекратила долгосрочные контракты с рядом клиентов и пообещала продолжить с ними сотрудничество в рамках спорт-продаж. Другим долгосрочным клиентам компания выразила благодарность за то, что они выполнили условия таких соглашений.

"Последние новости из Китая, одного из крупнейших рынков торговли бриллиантами, где эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, и меры карантина начинают смягчаться, позволяют нам надеяться, что это будет первый рынок, который сможет в ближайшее время встать на путь восстановления и нормализации спроса", - сообщил через пресс-службу замгендиректора компании Евгений Агуреев.

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АЛРОСА Евгений Агуреев Китай коронавирус

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