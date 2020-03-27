Гостиницы, санатории и детские лагеря в России остановят прием гостей до 1 июня

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Прием в гостиницы, санатории и детские лагеря России приостановлен с 28 марта по 1 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В эти дни вообще не будет бронирования мест, приема новых посетителей, а людям, которые уже там находятся, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание, примут необходимые защитные меры", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что до 1 июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы.