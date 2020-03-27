S&P пересмотрело прогноз рейтинга "Газпрома" в нацвалюте на негативный со стабильного

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings пересмотрело прогноз рейтинга "Газпрома" в национальной валюте на "негативный" со "стабильного".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинг подтвержден на уровне "ВВВ".

При этом долгосрочный рейтинг компании в иностранной валюте подтвержден на отметке "ВВВ-", прогноз - "стабильный".

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "А-3", в нацвалюте - "А-2".

Рейтинговое действие обусловлено пересмотром прогнозов цен на нефть после резкого их падения в последнее время.

"Мы обновили наши оценки котировок марки Brent и теперь ожидаем, что в оставшуюся часть 2020 года она будет стоить $30 за баррель, $50 за баррель в 2021 году и $55 за баррель далее", - отмечается в сообщении.

Негативным фактором для "Газпрома" является, в частности, продолжающееся снижение цен на европейском газовом рынке.

Рейтинги всех других российских компаний, занимающихся добычей углеводородов, остались без изменения, поскольку аналитики S&P GR полагают, что ухудшение кредитных показателей будет "несущественным и временным благодаря налоговой системе России", а также из-за ослабления курса рубля, говорится в отчете.

Тем не менее, улучшение рыночных условий в 2021 году будет иметь важное значение для рейтингов, особенно для "Газпрома", поскольку эксперты предполагают существенное повышение цен на газ.

"Мы подтвердили рейтинги "ВВВ-/ВВВ", поскольку суверенный рейтинг России остается неизменным", - отмечается в пресс-релизе. Также аналитики агентства указывают на чрезвычайно высокую вероятность поддержки компании со стороны правительства РФ, что поможет компенсировать негативные факторы.

S&P GR может снизить рейтинги "Газпрома" вслед за аналогичным действием по отношению к суверенным рейтингам России. Также агентство может повысить рейтинги компании вслед за улучшением российских рейтингов, однако в сообщении отмечается, что это не является базовым сценарием развития событий.