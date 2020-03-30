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Британский лоукостер EasyJet приостановил все полеты из-за COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet Plc сообщил о приостановке всех полетов на фоне мер, принятыми властями европейских стран для ограничения распространения коронавируса.

Авиакомпания заявила, что находится в контакте с государственными органами и продолжит в случае необходимости осуществлять рейсы для возвращения своих пассажиров домой.

Компания не уточнила дату возобновления коммерческих авиаперелетов, отметив, что принимает меры для сокращения расходов, которые не являются критически важными, чтобы смягчить последствия, связанные с пандемией.

Акции easyJet в ходе торгов в Лондоне в понедельник теряют в цене 3,3%.

Великобритания EasyJet

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