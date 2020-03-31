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"Татнефть" признала обесценение разведочных активов в НАО и Калмыкии на 19 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Татнефть" в 2019 году из-за неблагоприятных рыночных условий признала обесценение своих разведочных активов в Ненецком автономном округе и Калмыкии, говорится в отчете компании по МСФО.

"На 31 декабря 2019 года группа признала обесценение прочих активов по разведке и оценке, связанных в основном с месторождениями в Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия, в сумме 19,1 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд рублей за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. Группа признала обесценение в связи с неблагоприятными условиями на нефтяном рынке, влияющими на текущую оценку соответствующих проектов", - говорится в отчете.

В НАО "Татнефть" имеет лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу на Ямботинском, Восточно-Хаяхинском, Тибейвисском, Северо-Тибейвисском, Подверьюском, Северо-Хаяхинском и Хосолтинском месторождениях.

Начальные извлекаемые запасы нефти компании в НАО оценочно составляют более 54 млн тонн. "Татнефть" планировала в 2021 году начать промышленную эксплуатацию двух месторождений - Северо- и Восточно-Хаяхинского - с суммарными извлекаемыми запасами более 5 млн тонн. Согласно "Стратегии-2030" компании, максимальный годовой уровень добычи нефти в Ненецком округе должен был составить в 2024 году 1,7 млн тонн, EBITDA - 9,9 млрд рублей.

В Калмыкии работает дочерняя компания "Татнефти" - АО "КалмТатнефть". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ей принадлежит, в частности, лицензия на Цекертинский участок. Также в регионе работает ОАО "Калмнефтегаз", где "Татнефти" принадлежит 75% уставного капитала. Этой компании принадлежит лицензия на Хонгорское месторождение и на Доланско-Эрдниевский газово-конденсатный участок.

"Татнефть" также сообщала, что в 2018 году открыла в Калмыкии газоконденсатное месторождение имени Бембеева. Извлекаемые запасы свободного газа по С1+С2 этого месторождения оценивались в 4,2 млрд куб. м, запасы конденсата по С1+С2 - 1,6 млн тонн.

Татнефть НАО Калмыкия

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